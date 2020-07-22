Çenesiz Bloomberg HT de canlı yayın konuğu oldu

Türkiye Seramik Federasyonu ve Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüten Ece Holding Yönetim Kurulu başkanı Erdem Çenesiz Güzem Yılmaz’ın sunduğu programda Pandemi sürecinin sektörlere etkileri, Seramik,Çimento ve Cam sektörünün Ülke ekonomisine ve istihdama katkısı ,Yapı sektöründeki gelişmeler, Sektörün dünyadaki yeri, Hedef pazarlar, önümüzdeki dönem İhracat hedeflerini anlattı. Programda Pandemi süreci ve doğalgaz maliyet artışlarının olumsuz etkisine rağmen Seramik sektörünün ihracatta yakaladığı katma değer oranına dikkat çekildi.