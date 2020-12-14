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Cemal Katran hayatını kaybetti

Çorum’un sevilen simalarından, Yazı Çarşı esnafı Cemal Katran (Bakkal Hafız), kalp krizi sonucu vefat etti.

Güncel 14.12.2020, 23:00
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Cemal Katran hayatını kaybetti

Çorum’un sevilen simalarından, Yazı Çarşı esnafı Cemal Katran (Bakkal Hafız), kalp krizi sonucu vefat etti.

Edinilen bilgiye göre; 70 yaşındaki Cemal Katran, geçtiğimiz Cuma akşamı evinde kalp krizi geçirdi. Çorum Özel Hastanesi’ne kaldırılan Cemal Katran kurtarılamayarak vefat etti.

Neriman Katran’ın eşi, Mehmet, Yaşar ve Osman Katran’ın babası, aynı zamanda CHP Çorum eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu’nun babasının dayısının oğlu olan Cemal Katran’ın cenazesi önceki gün Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

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