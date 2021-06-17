Cemal Emir ve arkadaşlarının ziyareti

Kısa süre önce CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı’na atanan Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Cemal Emir, çalışma arkadaşları ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü.

Ziyarete, Etimesgut Belediye Meclisi Üyesi, E.Alb. Ali Barçın, Çankaya Belediye Meclisi Üyesi Ali Uykun, Hitit Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Deniz, Konfederasyon ve Federasyon Başkan Yardımcısı Sedat Ilıman, Tarhan Köyü Muhtarı Garip Özgür ve kardeşi, Federasyon Kurucularından Orhan Özgür katıldı.(Haber Merkezi)

