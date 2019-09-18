“Cem Evleri de ibadethane olarak saygı görmeli”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki Aşure Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aşure’nin bir arada olmak gerektiğini öğrettiğini belirten Köse, birlik beraberlik çalışmaları içerisinde Alevilerin de haklarının gözetilmesi halinde birliğin daha da artacağına inandığını kaydetti.

Alevilerin Cem Evlerinin diğer ibadethaneler gibi saygı görmesini istediğini anlatan Köse, “Elektrik ve su parası almamak saygı göstermek anlamına gelmez. Tüm insanların ibadethaneleri yönetimlerden saygı görmelidir” dedi. (Erkan BAYATLI)