Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
101930
ALTIN
272.679
DOLAR
5.6655
STERLİN
7.0837
EURO
6.2669

“Cem Evleri de ibadethane olarak saygı görmeli”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kerbela’nın üzerinden bin yıldan fazla geçtiğini ancak yaşanan bu olayın Alevileri kine yönlendirmediğini ifade etti.

“Cem Evleri de ibadethane olarak saygı görmeli”

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Kerbela’nın üzerinden bin yıldan fazla geçtiğini ancak yaşanan bu olayın Alevileri kine yönlendirmediğini ifade etti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 21:33
“Cem Evleri de ibadethane olarak saygı görmeli”

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndaki Aşure Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aşure’nin bir arada olmak gerektiğini öğrettiğini belirten Köse, birlik beraberlik çalışmaları içerisinde Alevilerin de haklarının gözetilmesi halinde birliğin daha da artacağına inandığını kaydetti.

Alevilerin Cem Evlerinin diğer ibadethaneler gibi saygı görmesini istediğini anlatan Köse, “Elektrik ve su parası almamak saygı göstermek anlamına gelmez. Tüm insanların ibadethaneleri yönetimlerden saygı görmelidir” dedi. (Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
Palandöken: “8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık”
Palandöken: “8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık”
Karşıyaka Ortaokulu’nun ihalesi yapıldı
Karşıyaka Ortaokulu’nun ihalesi yapıldı
“Çorum siyasetine yeni bir vizyon kazandıracağız”
“Çorum siyasetine yeni bir vizyon kazandıracağız”
Hattuşa Güvenlik ile Securetime birleşti
Hattuşa Güvenlik ile Securetime birleşti
“Hani nerde Hz. Ömer’in adaleti?”
“Hani nerde Hz. Ömer’in adaleti?”
“Toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz”
“Toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim