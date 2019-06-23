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“Çeltik üreticisinin yaşadığı su sıkıntısı nasıl çözülecek?”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çorum’daki çeltik üreticisinin yaşadığı su sorununu sordu.

“Çeltik üreticisinin yaşadığı su sıkıntısı nasıl çözülecek?”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye Çorum’daki çeltik üreticisinin yaşadığı su sorununu sordu.

23 Haziran 2019 Pazar 20:21
“Çeltik üreticisinin yaşadığı su sıkıntısı nasıl çözülecek?”

Çeltik üretiminin Dodurga ilçe merkezinin ve köylerinin ana geçim kaynaklarından birisi olduğunu belirten Sunat, “2019 yılı 15 Mayıs tarihi itibariyle bölgede su sorunu yaşanmakta, çeltik üreticilerine yeterli ve süresiz su verilmemektedir. Bunun sebebi ise Kızılırmak nehri üzerindeki Obruk Barajı’nda ve hidroelektrik santralinde elektrik üretimi planlamasının doğru yapılmamasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Sunat, soru önergesinin devamında şunları dile getirdi:

“Bu bağlamda; Dodurga bölgesindeki çeltik üreticilerinin her sene yaşadığı su sıkıntısı nasıl çözülecektir? Tarlasını ekemeyen, geç eken, su azlığından kaynaklı verim düşüklüğü yaşayan üreticilerimizin mağduriyetleri nasıl giderilecektir? Su sorununa sebep olan yetkililer hakkında yasal bir işlem başlatılacak mıdır? Dodurga ilçesinde çeltik ofisi kurmayı düşünüyor musunuz? Enerji üretimi planlamasında çeltik üreticisi neden düşünülmemektedir?” (Haber Merkezi)

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