Osmancık, Kargı, Dodurga, İskilip, Laçin bölgesinde ve Sungurlu İlçesi’nin bir kısmında çeltik üretimi yapıldığını hatırlatan Tahtasız, “Verilen fiyat maliyet artışını bile karşılamaktan uzak. Çeltik fiyatları üreticiyi memnun etmedi. En azında maliyet artışı seviyesinde olmasını beklerdik” dedi.

Osmancık İlçesi’nin Kumbaba Köyünde çeltik hasadı yapan üreticilerle görüşen, sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, gübre, ilaç, mazot gibi temel girdilerin fiyatının büyük oranda arttığını, verilen rakamların ise maliyet artışının altında kaldığını söyledi.

Beraberinde Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker ve parti yöneticileri; Duran Arslan, Kenan Sır, Osman Soylu, Celal Uysal ve Seher Bayıral ile birlikte Kumbaba Köyü’nde çeltik üreticilerinin sıkıntılarını dinleyen Tahtasız, CHP iktidarında mazottaki ÖTV’yi kaldıracaklarını, tarım girdilerinin düşmesini ve çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacaklarını, üreticinin her türlü sorununa çözüm bulacaklarını bildirdi.

Üreticiler ise geçtiğimiz yılla bu yıl arasında maliyetlerde minimum yüzde 30-40 artış olduğunu savunarak, emeklerinin karşılığını alamamaktan yakındı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Maliyetlerde yüzde 30-40 artış olmasına rağmen açıklanan rakamlara baktığınızda geçen yılki fiyata göre iri tanelide yüzde 22 gibi bir artış var. Orta ve küçük tanelide de yüzde 25 gibi bir artış sağlandı. Şu anki fiyat maliyet artışını bile karşılamaktan uzak” dedi. (Haber Merkezi)

