Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100278
ALTIN
277.723
DOLAR
5.6910
STERLİN
7.0125
EURO
6.2838

Celal Emanet yeni kitabını Mustafa ve Abdullah Sezikli’ye hediye etti

Amerika’da ilmi çalışmalarına devam eden Dr.Celal Emanet, Amerika’da bulunan hemşerilerimiz Abdullah Sezikli ve Mustafa Sezikli’ye son kitabı olan “Amerika’da bir Osmanlı “kitabını hediye ederek kitabı hakkında ilgi verdi.

Celal Emanet yeni kitabını Mustafa ve Abdullah Sezikli’ye hediye etti

Amerika’da ilmi çalışmalarına devam eden Dr.Celal Emanet, Amerika’da bulunan hemşerilerimiz Abdullah Sezikli ve Mustafa Sezikli’ye son kitabı olan “Amerika’da bir Osmanlı “kitabını hediye ederek kitabı hakkında ilgi verdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:36
Celal Emanet yeni kitabını Mustafa ve Abdullah Sezikli’ye hediye etti

Amerika’da ilmi çalışmalarına devam eden Dr.Celal Emanet, Amerika’da bulunan hemşerilerimiz Abdullah Sezikli ve Mustafa Sezikli’ye son kitabı olan “Amerika’da bir Osmanlı “kitabını hediye ederek kitabı hakkında ilgi verdi.

Başlangıçta bir doktora çalışması olarak hazırlanan Amerika’da Bir Osmanlı: Muhammed Alexander Russell Webb, konunun incelenişi, bilimsel teknikler ve objektif bakış açısına sahip olması özellikleriyle bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Akademisyen Celal Emanet bu eserinde, İslam’a karşı önyargıların bulunduğu bir ortamda ve çeşitli zorluklar içinde İslam’ı seçen Muhammed Alexander Russell Webb’in hayatını, şahsiyetini, ilmî çalışmalarını ve İslamî faaliyetlerini ortaya koyarken, günümüzde devam eden İslam’a karşı düşmanlık ve yanlış anlamaların kökenlerini de net şekilde gösteriyor.

CELAL EMANET KİMDİR?

Çorum doğumlu olan Celal Emanet, ilk, orta ve lise öğrenimini de Çorum’da tamamladı. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 – 2003 yılları arasında dil öğrenimi ve akademik çalışmalar için ABD’de bulunan Emanet, 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisansını tamamladı.

2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlayan Celal Emanet, ders döneminden sonra doktora tez çalışmalarına devam etmek için 2008 yılında ABD’ye gitti. 2011 yılında “Amerikalı Mühtedi: Muhammed Alexander Russell Webb (1846-1916) [An American Convert: Muhammad Alexander Russell Webb (1846-1916)]” başlıklı teziyle Doktor unvanını aldı.

2008 yılından bu yana Garden State Islamic Center’de eğitimci olarak görev yapan yazarın ‘Amerika'da Bir Osmanlı: Muhammed A.R. Webb’, ‘Ermeni Meselesinden Kim Sorumlu,’ ‘II. Abdülhamid’in Osmanlı’ya Hizmetleri,’ Hindistan Günlükleri - Muhammed Alexander Russell Webb' ve Emeviler'de Fetih Politikası' adlı eserleri ve ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan yazar Somerdale, New Jersey’de yaşıyor. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 05.09.2019 23:06
İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Mehmet Yolyapar'a taziye ziyaretleri
Çorum’u sinek bastı
Çorum’u sinek bastı
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Anne-çocuk sağlığı bilgilendirmesi yapıldı
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Modifiyeli araç tutkunları 8 Eylül’de Çorum’da buluşuyor
Araba fiyatına güvercin
Araba fiyatına güvercin

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim