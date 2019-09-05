Celal Emanet yeni kitabını Mustafa ve Abdullah Sezikli’ye hediye etti

Amerika’da ilmi çalışmalarına devam eden Dr.Celal Emanet, Amerika’da bulunan hemşerilerimiz Abdullah Sezikli ve Mustafa Sezikli’ye son kitabı olan “Amerika’da bir Osmanlı “kitabını hediye ederek kitabı hakkında ilgi verdi.

Başlangıçta bir doktora çalışması olarak hazırlanan Amerika’da Bir Osmanlı: Muhammed Alexander Russell Webb, konunun incelenişi, bilimsel teknikler ve objektif bakış açısına sahip olması özellikleriyle bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Akademisyen Celal Emanet bu eserinde, İslam’a karşı önyargıların bulunduğu bir ortamda ve çeşitli zorluklar içinde İslam’ı seçen Muhammed Alexander Russell Webb’in hayatını, şahsiyetini, ilmî çalışmalarını ve İslamî faaliyetlerini ortaya koyarken, günümüzde devam eden İslam’a karşı düşmanlık ve yanlış anlamaların kökenlerini de net şekilde gösteriyor.

CELAL EMANET KİMDİR?

Çorum doğumlu olan Celal Emanet, ilk, orta ve lise öğrenimini de Çorum’da tamamladı. 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 – 2003 yılları arasında dil öğrenimi ve akademik çalışmalar için ABD’de bulunan Emanet, 2005 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisansını tamamladı.

2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başlayan Celal Emanet, ders döneminden sonra doktora tez çalışmalarına devam etmek için 2008 yılında ABD’ye gitti. 2011 yılında “Amerikalı Mühtedi: Muhammed Alexander Russell Webb (1846-1916) [An American Convert: Muhammad Alexander Russell Webb (1846-1916)]” başlıklı teziyle Doktor unvanını aldı.

2008 yılından bu yana Garden State Islamic Center’de eğitimci olarak görev yapan yazarın ‘Amerika'da Bir Osmanlı: Muhammed A.R. Webb’, ‘Ermeni Meselesinden Kim Sorumlu,’ ‘II. Abdülhamid’in Osmanlı’ya Hizmetleri,’ Hindistan Günlükleri - Muhammed Alexander Russell Webb' ve Emeviler'de Fetih Politikası' adlı eserleri ve ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan yazar Somerdale, New Jersey’de yaşıyor. (Haber Merkezi)