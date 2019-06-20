“ÇEKVA’ya her türlü desteğe hazırız”

Vakfın Hasanpaşa/Kadıköy'de bulunan merkezinde gerçekleşen ziyarette ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, vakıf hakkında genel bilgi vererek vakıf faaliyetlerini anlattı. 1995 yılında kurulan Vakfın eski başkanları Prof. Dr. Turan Ilgaz, Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Avni Çelik ve Necati Şahin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Akca, çok önemli hizmetler gerçekleştiren ÇEKVA ve benzeri kurumların kollanıp desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Akca’nın ardından söz alan Altındağ Belediye Başkanı Doç Dr. Asım Balcı, ÇEKVA'yı yakından takip ettiklerini, Altındağ'da 42 bin Çorumlu’nun yaşadığını belirterek, “Her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilerimize birlik ve beraberlik ruhu içinde hukuka uygun olarak her türlü desteğin vermeye hazırız” dedi.

Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan ise Çorumlu biri olarak İstanbul'da eğitim gördüğünü ve o dönemde böyle bir vakfın olduğundan haberdar olmadığını söylerken, Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da ömrünün büyük çoğunluğunu eğitime ve öğrencilere ayırdığını belirterek, ÇEKVA ile irtibatın daha da sıklaştırılması için çalışma yapacağı sözünü verdi.

Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Hayri Çağır ise ÇEKVA'nın Ankara'daki oluşumunda da yer alması nedeniyle vakfın bir neferi olduğunu, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bursiyer mülakatlarına ev sahipliği yaptıklarını, Altınpark'ta bulunan Çorum Konağı'nın her an Çorumluların emrine verileceğini söyledi.

Toplantıda ÇEKVA adına söz alan Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, vakfın ilk kuruluşundaki sancılı süreçten bugüne gelişin öyküsünü anlattı. Vakfın Çorum'da birlik ve beraberliğin sağlanması için herkese eşit mesafede durduğunu belirten Velidedeoğlu “Olumlu olduğunu düşündüğümüz her hizmette ÇEKVA yerini alacaktır. Vakfın gerekli desteği alması için burada bulunan değerli hemşehrilerimizle daha yakın mesai yapılması gerekiyor” dedi.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca'nın teşekkür konuşmasının ardından, ziyaretçilere Çorum Şubesi ebru kursunda yapılan el sanatı ÇEKVA Logosu ile Prof. Dr. Ahmet Samsunlu tarafından yazılan ÇEKVA'nın 15. yılı kitabı hediye edildi.

Ziyarette ÇEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tuzcu, Genel Sekreter Sabit Velidedeoğlu, İstanbul eski Milletvekili ve ÇEKVA Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah Kıyıklık, ÇEKVA Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Çenesiz, Başkan Yardımcısı Erdal Karslı ve ÇEKVA Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Kapusuz ev sahipliği yaptı. (Haber Merkezi)