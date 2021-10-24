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ÇEKVA’ya burs başvuruları 5 Kasım’a kadar yapılabilecek

Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’na burs başvuruları 23 Ekim Cumartesi günü itibariyle başladı. Başvurular 5 Kasım 2021 akşamına kadar www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılabilecek. 

Güncel 24.10.2021, 18:03
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ÇEKVA’ya burs başvuruları 5 Kasım’a kadar yapılabilecek

ÇEKVA’dan yapılan yazılı açıklamada, bu başvurunun yalnızca ön başvuru olduğu belirtilerek, zaman, iş gücü ve kâğıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilerin mesaj veya e-mail yoluyla bilgilendirilip mülakata tabi tutulacakları bildirildi. 
Mülakat sonucunda uygun değerlendirilenlerden, gerekli evrakın ÇEKVA’nın İstanbul Kadıköy’deki merkezine  ulaştırılması istenecek. Kesin değerlendirme, evrakın eksiksiz tesliminden sonra yapılacak. Islak imzalı belgeler, İstansbul ve Çorum adreslerine kargo ilea de ulaştırılabilecek. 
(Haber Merkezi)
 

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