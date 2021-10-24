ÇEKVA’ya burs başvuruları 5 Kasım’a kadar yapılabilecek
Kısa adı ÇEKVA olan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’na burs başvuruları 23 Ekim Cumartesi günü itibariyle başladı. Başvurular 5 Kasım 2021 akşamına kadar www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
Güncel 24.10.2021, 18:03
11
ÇEKVA’dan yapılan yazılı açıklamada, bu başvurunun yalnızca ön başvuru olduğu belirtilerek, zaman, iş gücü ve kâğıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilerin mesaj veya e-mail yoluyla bilgilendirilip mülakata tabi tutulacakları bildirildi.
Mülakat sonucunda uygun değerlendirilenlerden, gerekli evrakın ÇEKVA’nın İstanbul Kadıköy’deki merkezine ulaştırılması istenecek. Kesin değerlendirme, evrakın eksiksiz tesliminden sonra yapılacak. Islak imzalı belgeler, İstansbul ve Çorum adreslerine kargo ilea de ulaştırılabilecek.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Karagümrük
|10
|18
|5. Beşiktaş
|9
|17
|6. Konyaspor
|10
|17
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Alanyaspor
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|8
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Samsunspor
|9
|12
|9. Boluspor
|9
|11
|10. Bursaspor
|9
|11
|11. Gençlerbirliği
|8
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Man City
|9
|20
|3. Liverpool
|8
|18
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|8
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|9
|20
|2. Real Sociedad
|9
|20
|3. Osasuna
|10
|18
|4. Real Madrid
|8
|17
|5. Atletico Madrid
|8
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Athletic Bilbao
|9
|16
|8. Barcelona
|8
|15
|9. Real Betis
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2