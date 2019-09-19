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ÇEKVA’dan Başkan Aşgın’a ziyaret

AK Parti 23, 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili , Bağcılar eski Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve ÇEKVA Genel Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, ÇEKVA Genel Sekreteri Erdal Karslı, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve ÇEKVA Çorum İl Temsilcisi Ahmet Güngör, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler. Ziyarette ÇORUM HABER köşe yazarlarından ve ÇEKVA kurucularından İlhan Çenesiz de hazır bulundu. (Haber Merkezi)

ÇEKVA’dan Başkan Aşgın’a ziyaret

AK Parti 23, 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili , Bağcılar eski Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve ÇEKVA Genel Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, ÇEKVA Genel Sekreteri Erdal Karslı, ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve ÇEKVA Çorum İl Temsilcisi Ahmet Güngör, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ettiler. Ziyarette ÇORUM HABER köşe yazarlarından ve ÇEKVA kurucularından İlhan Çenesiz de hazır bulundu. (Haber Merkezi)

19 Eylül 2019 Perşembe 00:45
ÇEKVA’dan Başkan Aşgın’a ziyaret
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