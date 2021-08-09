ÇEDAŞ’ın kombi talihlileri belirlendi

ÇEDAŞ’ın Gazi Caddesi üzerindeki merkezinde Çorum 2. Noter Katibi Ebubekir Bulat gözetiminde yapılan çekiliş ile 10 asil ve 10 yedek talihli belirlendi. Çekilişe ÇEDAŞ Şirketler Grubu Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, ÇEDAŞ yönetici ve çalışanları ile gazeteciler katıldı.



Çekiliş öncesi firmaları ile ilgili bilgi veren Mevlüt Kara, müşterilerini doğalgaz konforu ile buluşturmak için teşvik amacıyla kombi çekiliş kampanyası yapılması fikri doğduktan sonra hızlı bir şekilde reaksiyon aldıklarını, bölge illerini de kapsayan şekilde yapılan kampanyanın 31 Temmuz’da sona erdiğini, belirtilen tarihlerde abonelik yaptıran 4 bin 935 müşteri arasından çekiliş ile farklı markalarda 10 adet kombiyi başvuruları halinde talihlilere teslim edeceklerini bildirdi.

Mevlüt Kara ayrıca “Kombilerin temininde katkısı bulunan Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (Dosider)'e, kampanyaya destek olan sertifikalı iç tesisat firmalarına ve özverili çalışmalarından ötürü tüm personellerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından noter huzurunda yapılan çekilişte talihliler 10 asil, 10 tane de yedek olmak üzere belirlendi. Basın mensupları tarafından da yapılan çekiliş sonucuna göre asil ve yedek talihlilerin numaraları şu şekilde belirlendi.

ASİL TALİHLİLER: 1)1746 - 2)1642 - 3)3729 - 4)0480 - 5)2767 - 6)4307 - 7)2661 - 8)3563 - 9)4361 - 10)1151

YEDEK TALİHLİLER: 1)3696 - 2)2920 - 3)0047 - 4)1581 - 5)0062 - 6)1776 - 7)1716 - 8)0456 - 9)2783 - 10)1344”

(Volkan SINAYUÇ)

