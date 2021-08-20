ÇEDAŞ, talihlilerine kombi teslimi yapıyor

Çorum Elektrik ve Doğalgaz Ticaret Yatırım Anonim Şirketi (ÇEDAŞ), Milli Piyango İdaresi’nin izni ile noter huzurunda 4 bin 935 kişinin katıldığı kombi çekilişi kampanyasında kazanan talihlilere kombileri vermeye başladı.

ÇEDAŞ Genel Müdürlük binasında geçtiğimiz günlerde yapılan çekiliş ile belirlenen 10 asil ve 10 yedek talihlilerden asıl kazanan talihlilere kombileri teslim edilmeye başlandı. Buna göre ÇEDAŞ merkezine gelen Ferda Sözüdoğru isimli abone 10 adet kombi arasından 1 tanesini teslim aldı.

ÇEDAŞ Grup Şirketleri Teknik Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, doğalgaz abonesi olarak güvenli ve temiz bir yakıt olan doğal gazı seçen talihli Ferda Sözüdoğru’yu tebrik ederek, “Abonemizin ödülünü kazasız belasız iyi günlerde kullanmasını, böylelikle bizleri de hatırlamasını temenni ediyoruz” diyerek ödülünü teslim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

