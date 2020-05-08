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Çay ocakları açılıyor

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki bazı kısıtlamaların kaldırılmasına ve kapalı olan çay ocaklarının da yeniden açılmasına karar verdi.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:03
Çay ocakları açılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantıda Pazar yerleri ile ilgili yeni kararlar aldı.

Buna göre koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki satış yerlerindeki ürün satışlarındaki bazı kısıtlamaların kaldırılmasına karar verildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde yaşanan olumlu gelişmeler uyarınca pazarlarda gıda ürünleri dışında satışı yasaklanan giyim, oyuncak, hırdavat, çiçek, fide, züccaciye / nalburiye ve benzeri maddelerin satışına 11 Mayıs 2020 günü saat 09.00 itibariyle izin verileceği, pazarlardaki sosyal mesafe kurallarının sağlanmaya devam edileceği, Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın talebi uyarınca çay ocaklarının 11 Mayıs günü yeniden açılması, alınan kararlarla ilgili gerekli tedbirlerin kolluk birimlerince alınarak denetimlerin yapılmaya devam etmesi kararı verildi.

(Haber Merkezi)

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