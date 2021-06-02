Çavuşoğlu ve Baş’a Çorum heyeti ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi beraberindeki Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Ankara’da bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum heyeti ilimizin sorunlarını ve yatırımlarına dair Bakan Çavuşoğlu ile fikir alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bakanımızı ziyaret ederek Çorum’umuza davet ettik. Çorumlu hemşehrilerimizin selamlarını ilettiğimiz Sayın Bakanımızı inşallah en kısa zamanda şehrimizde misafir edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, 23 Haziran 2016 tarihinde Sayıştay Başkanlığı görevini sürdüren Seyit Ahmet Baş’ı da ziyaret ederek Çorumluların selamını ilettiler. Sayıştay Başkanı Baş, çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret nedeniyle Çorum heyetine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

