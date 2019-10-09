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Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 17:30
Çavuşoğlu: "Barış Pınarı Harekatı uluslararası hukuk gereğince icra ediliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatıyla, bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, bölgeye barış ve huzur gelecektir. Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir."

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