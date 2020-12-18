Çarşamba pazarı açılıyor

Çorum’un köklü sebze pazarlarından Çarşamba Pazarı, yeni tip koronavirüs tedbirleri altında yeniden hizmete açılıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Eylül ayından bu yana hizmet vermeyen Çarşamba Pazarı'nın yeniden hizmete açılmasına karar verildi.

Buna göre Çarşamba Pazarı’nın 23 Aralık 2020 günü kendi yerinde yani AHL Park AVM yanında açılacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)