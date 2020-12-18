Son Dakika

Çarşamba pazarı açılıyor

Çarşamba Pazarı önümüzdeki günlerde yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Güncel 18.12.2020, 21:39
134
Çarşamba pazarı açılıyor

Çorum’un köklü sebze pazarlarından Çarşamba Pazarı, yeni tip koronavirüs tedbirleri altında yeniden hizmete açılıyor.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Eylül ayından bu yana hizmet vermeyen Çarşamba Pazarı'nın yeniden hizmete açılmasına karar verildi.

Buna göre Çarşamba Pazarı’nın 23 Aralık 2020 günü kendi yerinde yani AHL Park AVM yanında açılacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 19 Aralık 2020
İmsak 06:21
Güneş 07:52
Öğle 12:42
İkindi 15:02
Akşam 17:22
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@