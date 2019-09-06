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Çarpışmada 8 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Çarpışmada 8 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

06 Eylül 2019 Cuma 00:19
Çarpışmada 8 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Ortaköy karayolu Karapınar Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ferhat Ö. yönetimindeki otomobile, Ortaköy istikametinden Çorum istikametine doğru seyir halinde iken yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne çarpmamak için ani fren yaptığı esnada arkasında seyir halinde olan Ergani T. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda yolcu olarak bulunan Rıza ve Özge T., Nazmiye, Gülse, Fatma, Nurcan ve Menşure Ö. yaralandı. Yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alında alındı. (İHA)

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