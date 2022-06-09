Cansuyu’ndan kurban hisse bedeli açıklaması

Cansuyu Derneği olarak kurban bağışlarını dünyanın dört bir yanındaki gerçek muhtaçlara ulaştırdıklarını belirten Öztekin, 2022 kurban organizasyonu için hazırlıklarını tamamlayan derneklerinin “Kurban; Allah’a Yakınlaşmak, Muhtaçla Paylaşmaktır” sloganıyla gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ettiğini söyledi.

2009 yılından bu yana kurban organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine bölge fiyatlandırması yöntemini kullandıklarını kaydeden Öztekin, “Farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedeni kurbanlık sıfatı taşıyan ve kesim yapılması dinen uygun olan hayvanların, bölgelere bağlı olarak fiyatlarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır” dedi.

Öztekin, 2022 için Afrika kurban bedelinin 1.400, Asya kurban bedelinin 1.700, Arakan kampları kurban bedelinin 2.300, Türkiye kurban bedelinin 2.750, Yemen kurban bedelinin 2.750, Filistin kampları kurban bedelinin 4.000, Gazze kurban bedelinin ise 5.000 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Cansuyu Derneği’ne bağışta bulunacak kişilerin Cansuyu online internet sitesinden (cansuyu.org.tr), Çorum Merkez PTT önündeki stanttan veya Cansuyu il temsilciliklerinden makbuz karşılığında ödeme yapabileceklerini söyleyen Öztekin, “Kurban alımı, kesimi ve dağıtımı sırasında tamamen dini vecibeler yerine gelecek şekilde hareket edilmektedir. Kurbanlık hayvanların alımları, kesim yapılacak olan ülkelerden temin edilmektedir. Kurban niteliğini taşımayan hiçbir hayvan alımı ve kesimi kesinlikle yapılmamaktadır.

Kurban niteliği taşıyan hayvanların, kurban sıfatını taşıması için hayvanın mutlaka Kurban bayramının 3. günü ikindi ezanına kadar dini kaidelere göre kanının akıtılması gerekir. Kan hayvandan akmadan kurban sayılmaz. 2005 yılından bu yana derneğimize bağışlanan tüm kurbanların kanı akıtılmış ve et olarak dağıtılmıştır” dedi. (Haber Merkezi)

