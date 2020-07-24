Cansuyu ihtiyaç sahiplerine kurban payı dağıtacak

Çorum merkez ve İlçelerdeki gönüllü çalışanlar ile faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyleyen Cansuyu Derneği Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, araştırmalar sonucu tespit edilen 700’ü aşkın yetim ve muhtaca, hayırseverlerin derneğe bağışladıkları bayramlıkları ulaştırarak Cansuyu olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Amaçlarının muhtacı hiçbir zaman rencide etmeden destek olmak olduğunu ifade eden Cansuyu Çorum İl Temsilcisi Öztekin, “Buradaki esas teşekkür bizlere inanan güvenen ve her zaman destek olan hayırseverlerimizdir. Onların bu katkıları olmasa bizler bunları gerçekleştiremezdik. Sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturu içerisinde ne hayır yapan kime yaptığını görüyor ne de hayrı alan kimin verdiğini biliyor. Bu şekilde kimse kimsenin önünde ne mahcup oluyor ne de gururlanıyor. Biz hayır yapmak isteyen ile nefes almak isteyeni buluşturan bir köprü vazifesindeyiz.

Bayramlık çalışmalarımızın yanında Kurban hisse bağış çalışmalarımız da devam ediyor. Yaklaşan kurban öncesinde ‘kurbanımı bağışlayacağım ama nereye nasıl bağış yapabilirim daha karar vermedim’ diye düşünen hayırseverlerimiz varsa mutlaka bize 0536 864 89 33 nolu telefondan ulaşsınlar yurtiçi ve yurtdışındaki kurban fiyatlarını göz önüne alarak dört farklı kurban bedeli belirlendi. Buna göre Kurban bedelleri; Afrika ve Asya’da 700 TL, Arakan ve Moro’da 900 TL, Türkiye, Filistin Kampları ve Yemen’de 1300 TL, abluka altındaki Gazze'de ise 2300 TL olarak belirlendi. Hayırseverler, kurban kesecek kardeşlerimiz, kurbanlarını nerede kesmek istiyorlarsa o ülkenin bedelini ödemek suretiyle, inşallah onların kurbanlarını orada vekaleten satın alacağız ve vekaletlerini intikal ettirerek kestireceğiz. Yine aynı bölgede kurbanlarını et olarak muhtaç insanlara tarafımızca dağıtımını sağlayacağız. Ve bunu Kurban Bayramı’nın 1’inci, 2’nci ve 3’üncü günü ikindi vaktine kadar bitirecek şekilde ayarlamaktayız” dedi. (Haber Merkezi)