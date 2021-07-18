Cansuyu Derneği bayramlık dağıttı

Cansuyu Derneği İl Temsilcisi Emrah Öztekin, bayram öncesinde bayramlık çalışması ile yetim ve muhtaçların yüzünü güldürmeye devam ettiklerini söyledi.

Çorum merkez ve İlçelerdeki gönüllü çalışanlar ile faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyleyen Emrah Öztekin, araştırmaları sonucu tespit edilen 300’ü aşkın yetim ve muhtaca hayırseverlerin derneği bağışladığı bayramlıkları ulaştırarak cansuyu olduklarını kaydetti.

Amaçlarının muhtacı hiçbir zaman rencide etmeden destek olmak olduğunu ifade eden Öztekin, “Buradaki esas teşekkür bizlere inanan güvenen ve destek olan hayırseverlerimizdir. Onların bu katkıları olmasa bizler bunları yapamazdık. Sağ elin verdiğini sol el görmesin düsturu içerisinde ne hayır yapan kime yaptığını görüyor ne de hayrı alan kimin verdiğini biliyor. Bu şekilde kimse kimsenin önünde ne mahcup oluyor ne de gururlanıyor. Biz hayır yapmak isteyen ile nefes almak isteyeni buluşturan bir köprü vazifesindeyiz” dedi.

(Uğur GÖRKEM)

