Cani koca dehşet saçtı! Baldızını öldürdü, karısını darp etti

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Emrah Ö., annesi ile kavga eden boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Can Ö., baldızı Ezgi T. ve kayınvalidesinin içinde bulunduğu araca kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucu vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Ezgi T., olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Emrah Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emrah Ö.'nün annesinin de darp sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Tugay GÖKTÜRK