Cangara Meydanı’nda trafik keşmekeşi

Çöplük Çarşısı’nın alt tarafındaki Paşa Hamamı’ndan Devane Meydanı’na giden yol üzerinde bulunan tarihi Cangara Meydanı da, bu değişimden nasibini alan bölgelerin başında geliyor. Yıkımlar nedeniyle meydan ve Devane yönündeki yol genişledi, ama bu meydana açılan dar sokaklar olduğu gibi kaldı.

Pek çok sokağın düzensiz biçimde bağlandığı meydan, trafik açısından tam bir “arapsaçı” görünümü arzediyor. Bunun sonucunda, sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Meydanın düzensizliği, daha büyük kazalara ve hatta facialara da adeta davetiye çıkarıyor.

Mahalle sakinleri ve bu güzergâhı kullanan araç sürücüleri, Cangara Meydanı’nda ciddi bir düzenlemenin şart olduğunu belirterek, “Büyük bir kaza ve büyük acılar yaşanmadan, bu bölgenin trafik akışını düzenleyecek çalışmaların yapılması gerekir. Belediye Başkanımıza, bu bölgeye el atması için çağrı yapıyoruz” diyorlar.

(Volkan SINAYUÇ