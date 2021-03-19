“Çanakkale’den aldığımız ruhla mücadelemiz sürecek”

Zaferin yıldönümünde bir mesaj yayınlayarak 18 Mart’ın dünyaya bağımsızlık tutkumuzun ilan edildiği gün olduğunu kaydeden Çetinoğlu, Çanakkale’nin dünyada dengeleri değiştiren, bir milletin bütün yokluklara rağmen kendinden kuvvetli olan orduları nasıl hüsrana uğratabileceğinin en büyük kanıtı olduğunu da açıkladı.

“Çanakkale Savaşı’nı kazandıran ruh, Mustafa Kemal Atatürk'ün, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur” sözlerinde anlamını bulmaktadır” diyen AES İl Başkanı Mesut Çetinoğlu, savaşı sadece top tüfek savaşı olarak görenlerin milletimizin çelikten iradesi, vatan ve bağımsızlık aşkı karşısında eriyip gittiğini, Çanakkale Savaşı’nın yedisinden yetmişine bir milletin tek bir ideal uğrunda şahlanışının adı olduğunu ve bu şahlanışın Türk devletinin sonsuza dek var olacağının en büyük işareti olduğunu kaydetti.

Mesut Çetinoğlu yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bizler de bu kutsal vatan topraklarını bin bir zorluklara katlanarak, canlarını feda ederek bizlere bırakan ecdadımıza layık olabilmek için aynı ruhla, damarlarımızdaki kandan aldığımız kudretle mücadelemize devam edeceğiz. Bu vesile ile bu vatan topraklarını bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bu zamana kadar vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz”

(Haber Merkezi)

