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ÇANAKKALE RUHUYLA

Yarın, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlayacağız; vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren kahraman şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anacağız.

ÇANAKKALE RUHUYLA

Yarın, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümünü kutlayacağız; vatanı, milleti ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren kahraman şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anacağız.

17 Mart 2020 Salı 00:09
ÇANAKKALE RUHUYLA

Ülkemiz bugün de, her bakımdan büyük tehlikelerle karşı karşıya bulunuyor. Yaşanan ağır iç ve dış sorunların, ekonomik bunalımın üzerine, şimdi bir de “koronavirüs” riski eklendi.

Ölümcül virüs salgını, dünyanın hemen her tarafında olduğu gibi, ülkemizde de hayatın doğal akışını değiştirdi. Hiç kimsenin, normal yaşamını, mesleğini, üretimini, ticaretini sürdürmesine olanak kalmadı.

Zaten, binbir sıkıntı içinde ayakta durabilme mücadelesi veren ticari ve sınai kuruluşlar, işletmeler, esnaf ve sanatkârlar, borçlarını nasıl ödeyeceklerini, günlük giderlerini nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünüyorlar.

Onun için diyoruz ki, gün, “Çanakkale ruhuyla” ayağa dikilme ve her türlü soruna “birlikte” göğüs germe günüdür. Tüm ayrılıkları, farklılıkları “milli birlik” potasında eritme ve “tek yürek” olma zamanıdır.

Koronavirüs tehdidine karşı devletçe ilan edilen önlemlere “tam olarak” uyacağız, ama paniğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutarak bu güçlüklerin üstesinden de gelmeye çalışacağız. Tıpkı, 105 yıl önce Çanakkale’de destan yazan kahraman atalarımız gibi.

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