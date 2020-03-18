“Çanakkale kararlılığın en güzel örneği”

Mazisi şan ve şerefle dolu büyük Türk Milleti’nin vatan sevgisinin ve kararlılığın en güzel örneğini Çanakkale'de tüm dünyaya gösterdiğini anlatan Büzkaya, kahramanlık destanının bir kez daha yazıldığını, dosta, düşmana Türk milleti bitti demeden hiçbir şeyin bitemeyeceğinin gösterildiğini vurguladı. Büzkaya, “105 yıl önceki kahramanlık ve vatanın müdafaası bugün bizlere ışık tutmakta ve yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Yaşadığımız coğrafya itibariyle her zaman güçlü ve diri olmak mecburiyetindeyiz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payidar olması için uyanık olmalı ve kararlılıkla çalışmaya devam etmeliyiz. Atalarımızdan aldığımız emaneti bizden sonra gelecek nesillere aktarmalı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bu anlamlı günü anlatmalıyız. Onlara vatan ve millet sevgisini aşılamaya devam etmeliyiz.

Bu vesileyle tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümünde Büyük Türk milletinin bu onurlu gününü kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi şükran ve Rahmetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)