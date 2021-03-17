“Çanakkale ile dünya tarihinin akışı etkilendi”

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şefkat Güler, milli mücadele ruhunun ve Türk askerinin gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktası olduğunu söyledi.

Zorlu koşullara ve büyük kayıplara rağmen tarihe geçen Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü minnetle andıklarını kaydeden Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkilemiştir. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir. 18 Mart tarihi vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik mertebesine ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz bu günde aziz şehitlerimizin ve ahirete intikal eden gazilerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Allah’tan rahmet, sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.” (Haber Merkezi)