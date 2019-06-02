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Çanakçı’da şükür iftarı

Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul ve kardeşi Seydi Yiğitoğlu tarafından şükür ve birlik iftarı düzenlendi.

Çanakçı’da şükür iftarı

Çorum merkeze bağlı Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul ve kardeşi Seydi Yiğitoğlu tarafından şükür ve birlik iftarı düzenlendi.

02 Haziran 2019 Pazar 14:04
Çanakçı’da şükür iftarı

Resul Hafriyat sahipleri Resul ve Seydi Yiğitoğlu tarafından iyi bir iş sezonu geçirilmesi nedeniyle mübarek Ramazan ayı vesilesiyle şükür kurbanı kesilerek iftar yemeği düzenlendi.

Firma sahipleri Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Resul Yiğitoğlu, kardeşi Seydi Yiğitoğlu, dernek yöneticileri, muhtar ve azaları, köy halkı ile çok sayıda davetlinin katıldığı şükür ve iftar yemeği geçtiğimiz gün Çanakçı Köyü Cemevi önünde gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel hale getirdikleri şükür kurbanı ve yemeğini bu yıl mübarek Ramazan ayı içinde düzenleyerek iftar yemeğine çevirdiklerini söyleyen Resul & Seydi Yiğitoğlu davetlerine icabet eden tüm konuklarına teşekkür ederek Ramazan Bayramları’nı da kutladılar.

(Mehmet DALAR)

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