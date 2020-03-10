Çanakçı’da “çiğdem” tadında buluşma

İlkbaharın müjdecisi çiğdem çiçekleri, Çorum’un dört bir yanında güneşi selamlamaya devam ediyor.

Çiğdem aşı geleneğini unutturmamak adına da çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Çanakçı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, “çiğdem” kültürünü çocuklara aşılamak ve bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu’nun organizesi ile köy halkı hep birlikte kırlardan çiğdem topladı. Toplanan çiğdemler bir çalıya dizilerek çiğdem gezildi.

Köyün gençleri ise çiğdem gezmesi sırasında hanelerden bulgur, yağ ve salça topladı. Toplanan malzemelerle çiğdem aşı pişirilerek köy halkına ikram edildi.

Başkan Yiğitoğlu, sosyal ve kültürel etkinliklere devam edeceklerini bildirerek, amaçlarının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek olduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)