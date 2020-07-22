"Can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyidir"

Kağızman 2 No'lu Kötek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda paramedik olarak görev yapan 26 yaşındaki Hediyetullah Kaplan, yaklaşık 20 gün önce halsizlik nedeniyle hastaneye başvurdu.

Kars Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan paramedik Kaplan'a 19 Haziran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Yaklaşık bir hafta hastanede yatan ve ikinci testi negatif çıkan Kaplan daha sonra evde karantinaya alındı.

Evde bir odada 8 aylık hamile eşinin gözetiminde süreci atlatan Kaplan, yeniden göreve dönünce İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde alkışlarla karşılandı.