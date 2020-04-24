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Camiye gelenlere polis uyarısı

ÇORUM'dakoronavirüs tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olmasına rağmen bazı vatandaşlar Cuma namazı kılmak için geldikleri camide bir kez daha polisin uyarısı ile karşılaştı.

24 Nisan 2020 Cuma 16:24

Çorum'da cuma vakti namaz kılmak isteyen bazı kişiler öğlen vakti Ulu Cami'ye geldi. Polis ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle camilerin kapalı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Caminin önünde bir kişinin namaz kıldığını gören vatandaşlar camiye girmek istedi. Polisler kimlik kontrolü yaptığı kişilere koronavirüs nedeniyle camilerin kapalı olduğunu hatırlatarak, onlardan evlerine gitmelerini istedi. Vatandaşlar, “Bize camiler açıldı gidip namazınızı kılabilirsiniz dediler biz de geldik” diyerek kendilerini savundu. Namaz kılmak için ısrar eden vatandaşlara polis vatandaşların bölgeden ayrılmasını istedi. Uyarıları dikkate alan kişiler, camiden ayrıldı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 24.04.2020 16:32
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