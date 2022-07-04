Camiye gelen çocukları hediyelerle sevindiriyor
Hicret Camii Müezzini Nihat Uysal, camiye gelen çocukları her üç ayda bir çeşitli hediyelerle sevindiriyor.
Düzenledikleri farklı etkinlikler ile çocukların camiye gelmelerini teşvik etmeye çalıştıklarını ifade eden Uysal, çocukların camilere yönelmeleri için ellerinden geldiğince onlarla vakit geçirdiklerini belirtti.
Müezzin Uysal, çocuklara Kur’an eğitimi ve milli değerleri aktarmak dışında topluma faydalı sosyal bireyler olmaları hususunda yardımcı olamaya çalıştıklarını belirterek, “Camimizde klasik hale getirdiğimiz ve her üç ayda bir düzenlediğimiz hediyeleşme ile hem çocuklarımızı mutlu hem de camiye gelmeleri için teşvik ediyoruz. Çocuklarımıza din eğitiminin yanı sıra edep ve adap kurallarını öğretirken bu kurallara riayet eden çocuklarımızı da çam sakızı çoban armağanı hediyelerle de sevindiriyoruz. Rabbim camilerimizi çocuklarsız bırakmasın inşallah” dedi. (Tugay GÖKTÜRK)
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|60
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|57
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|51
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|49
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|49
|11. Denizlispor
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|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
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|36
|48
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|45
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|36
|45
|16. Kocaelispor
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|36
|44
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|36
|12
|Takımlar
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|P
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|38
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|38
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|4. Tottenham
|38
|71
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|38
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|38
|58
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|38
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|52
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|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
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|11. Newcastle
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|49
|12. Crystal Palace
|38
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|40
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|38
|39
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|35
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|Takımlar
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|P
|1. Real Madrid
|38
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|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
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|70
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|65
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|38
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|8. Athletic Bilbao
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|38
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|42
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