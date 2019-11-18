“Camiye abdest almaya gittim, kız da peşimden tuvalete geldi”

Çorum’da oturan ve simit satarak geçimini sürdürdüğü öğrenilen M.S., iddiaya göre, Nisan ayında C.E. isimli küçük kızı bir caminin tuvaletine götürdü. Burada küçük kıza cinsel istismarda bulunmaya çalışırken, abdest almaya gelen cami cemaati tarafından yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, M.S’nin çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği belirtilerek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

görülmesine, Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Tutuklu sanık M.S ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. M.S., savunmasında tuvalette C.E’ye hiç dokunmadığını söyleyerek, “C.E. ve ailesi benim kiracımdı. Ben kendilerini bu nedenle tanıyorum. Bu kişiler benim evimde 2 yıl kiracılık yaptılar. Doğru dürüst kiramı da ödemediler. Ben eşimi 5 yıl önce kaybetmiştim, yalnız yaşıyordum” diyerek şu savunmayı yaptı:

“Ben o gün camiye abdest almak için gitmiştim. Caminin tuvaletine gittiğimde bu kız peşimden geldi. Onu görünce burasının erkekler tuvaleti olduğunu söyledim. Göndermek istedim, o gitmedi. Ben abdest alırken o cebimden 50 lira para ile 2 bin lira değerinde cep telefonumu almış, sonra da orada bulunan insanlar lavabonum kapısını çektiler. Bizim çıkmamıza engel oldular. Sonra polis geldi ve beni gözaltına aldı.”

“Ben kıza dokunmadım, sarılmadım. Herhangi bir şey yapmadım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum ve beraatımı talep ediyorum.”

Mahkeme heyeti eksiklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Yusuf ÇINAR)