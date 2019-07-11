Caminin duvarına çarpan kişi yaralandı

Olay önceki gün akşam saatlerinde Çorum’un Kargı İlçesi’ne bağlı Göletdere köyü merkez mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; köyde ikamet eden 77 yaşındaki H K. isimli yaşlı adam kendisine ait elektrikli motosikleti ile camiye gittiği esnada frenlerin tutmaması üzerine duvara çarptı. Meydana gelen kaza sonunda H.K. hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yaralı kendi imkânları ile Boyabat Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı. Jandarma tarafından olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)