Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na yemekli kutlama

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftülüğü tarafından Yıldız Park’ta yemekli program gerçekleştirildi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Müftü Yardımcıları, Müftülük idarecileri ile din görevlileri katıldı.



Akşemseddin Cami Müezzin Kayyımı Ferhat Turhanoğlu’nun -ı Kerim tilaveti ile başlayan ve Müftü Biçer’in açılış konuşmalarıyla devam eden programa yoğun katılım vardı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın konuşmasında “Mihrapları imamsız, minberleri hatipsiz, minareleri ezansız bırakmayan Din Görevlilerimizin haftasını kutluyorum” diyerek hafta ile ilgili duygularını dile getirdi.

Camilerin toplumsal hayatta çok önemli bir görev üstlendiğini ve hayatın öğretildiği kutsal mekanlar olduğunu belirten Vali Çiftçi de “Din görevlilerimiz de manevi öğretmenlik yönünde çok önemli bir görev ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın ilimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; siz değerli din görevlilerini fedakârca hizmetlerinden dolayı tebrik ediyor, çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çolak da hafta nedeniyle katılımcılara “Cami, Din Görevlileri ve Vefa” konulu bir konferans verdi.

Konuşmalardan sonra İl Müftü Yardımcısı Adnan Zeki Bıyık tarafından tasavvuf musikisi konseri icra edildi.

Program sonunda emekli olan ve hafta kapsamında yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren din gönüllülerimize teşekkür ve başarı belgeleri takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

