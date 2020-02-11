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Çam Yarması filmine Çorum ve İskilip’te gala

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler isimli komedi filminin galasının 21 Şubat 2020 Cuma günü Çorum’da gerçekleştirilecek. Filmin büyük bölümünün çekildiği İskilip’te ise 22 Şubat günü ikinci bir gala yapılacak.

Çam Yarması filmine Çorum ve İskilip’te gala

Çam Yarması-2 Bitik Kardeşler isimli komedi filminin galasının 21 Şubat 2020 Cuma günü Çorum’da gerçekleştirilecek. Filmin büyük bölümünün çekildiği İskilip’te ise 22 Şubat günü ikinci bir gala yapılacak.

11 Şubat 2020 Salı 21:05
Çam Yarması filmine Çorum ve İskilip’te gala

Tüm Çorumluların merakla beklediği filmin galasına ünlü oyuncuların da eşlik edeceği öğrenilirken, filmin yapımcıları ise çekimleri Çorum ve İskilip’te tamamlanan filmin galasında fragmanın da görücüye çıkacağını ifade ettiler.

Görkemli bir organizasyonla Çorum’da bir ilkin yapılacağı galada ayrıca sürprizler de yaşanacak. 21 Şubat 2020 Cuma günü Hanoğlu Konağı’nda düzenlenecek galada tüm gözler Çorum’da olacak. Ulusal basından magazin temsilcilerinin de katılması beklenen galanın Çorum’un tanıtımı için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Galaya Çorum’un tüm dinamiklerinin yanı sıra ulusal düzeyde de misafirlerin davet edileceğini vurgulayan film yapımcıları, filmin vizyon tarihinin ise galada açıklanacağını dile getirdiler. Komedi filminde küfürden uzak durduklarını ve 7’den 70’e herkesin izleyebileceği bir aile filmi olduğunun altını bir kez daha çizen film yapımcıları, vizyonda milyonlara ulaşma hedefinde olduklarını kaydettiler.

Yapımcı Yönetmen Murat Kuşçu filmin ikinci galasının ise 22 Şubat 2020 Cumartesi günü İskilip’te yapılacağını, yer ve saat konusunda İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile görüşme halinde olduklarını dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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