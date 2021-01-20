Çalışma Bakanlığı’nda görüşme gerçekleşti

Ekmekçioğulları Metal fabrikasında çalışan ve sendikalaştıkları için işten atıldıktan sonra 44 gündür fabrika önünde bekleyen işçiler, Çalışma Bakanlığı’nda yapılacak görüşmeye katılmak üzere Ankara'ya yola çıktı. Kırıkkale'de durdurulan otobüsler, Ankara Elmadağ'da da durduruldu. Polis kimlikleri alırken işçiler yol kesti.

İŞÇİLERİN KENTE GİRMESİ ENGELLENMEK İSTENDİ

Ankara'da Çalışma Bakanlığı önüne gelen çok sayıda DİSK üyesi ve gazeteci polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Gazetecilerin görüntü almasını engellemek için polisler kalkanları havaya kaldırdı.

“BİRLEŞİK METAL-İŞ: ANKARA'YA GİTMEK YASAK MI?”

Birleşik Metal-İş sendikası, Twitter hesabından paylaşılan video ile polisin tutumuna tepki gösterdi, “90 işçiyi kış ortası Anayasal hakkını kullandıkları için işsizlikle terbiye etmek, sırf sendikaya üye olduğu için işten atmak serbest! Hakkını arayan Ekmekçioğulları işçilerinin yolu yine kesildi. Ankara'ya üstelik de Çalışma Bakanlığı'na gitmesi yasak mı?” dedi.

İşçiler, polisin tüm engelleme çabalarına rağmen, sendika yöneticilerinin de bulunduğu bir heyetle birlikte Çalışma Bakanlığı’yla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ayrıntılarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

(Haber Merkezi)