“Çalışanlar ve işverenler korunup desteklenmeli”
Saadet Partisi Çorum İl Başkanı İbrahim Zorlu, 25 yıl önce Anadolu Kaplanı olarak anılan Çorum’un, hükümetin son zamanlarda yaptığı teşvik hatalarından dolayı bu özelliğini kaybetmeye başladığı gibi görünse de Çorumlu iş adamlarının girişimci ruhu ve şehrine sahip çıkması sonucunda hala bölgede önemli bir sanayi şehri olmaya devam ettiğini anlattı. Özel sektörde hem çalışanların hem de işverenlerin korunması ve desteklenmesinin şehir açısından önemli olduğunun belirtildiği açıklamada hükümet tarafından yapılması planlanan yeni kıdem tazminatı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Taslağın işçi ve işveren temsilcilerine gönderildiği gibi tüm siyasi partilere de gönderilmesi gerektiğini belirten Zorlu, toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren düzenlemelerin daha geniş çaplı bir istişare ve şeffaflık anlayışı ile yürütülmesinin demokratik teamüllerin temel gereksinimlerinden birisi olduğunu anlattı.
Ülkedeki kıdem tazminatı sisteminin hem işveren hem de işçi açısından önemli sorunların yaşandığı ve reform gerektiren bir alan olduğunu anlatan Zorlu, getirilmesi öngörülen sistemde işçinin fonda biriken parayı alma hakkının kullanılması aşamasında yapılması öngörülen kısıtlamaların, işçinin hakkı olanın devletin fon ihtiyacı için kullanılması sonucunu doğuracağını belirtti.
İbrahim Zorlu, “Böyle bir fon kurulacaksa yapılması gereken, sistemde belirli süre kaldıktan sonra işten çıkarılma, ev alma yahut emekli olma gibi durumlarda işçinin fonda biriken tutardan ne kadarını toplu olarak almak, ne kadarını aylık ödeme olarak almak istediğine kendisinin karar vermesinin sağlanmasıdır.
Dar gelirli vatandaşların emekleri, kısıtlı gelirleri üzerinden kurulan fonların amacı dışında kullanılması ülkemiz açısından yeni bir tecrübe değildir. İşsizlik sigortası fonunda da aynı durumu yaşamaktayız. İşsizlik fonunda işçilerin hakkı olarak biriken fonlar; yine ucuz bir kaynak olarak devlet tarafından kullanılmaktadır. Uzun yıllardan beri uygulanmasına rağmen işsizlik oranında kalıcı bir azalma sağlayamamış, yani bu anlamda faydasız istihdam teşvikleri sermaye sahiplerine kolayca dağıtılmakta; ancak çalışanlar işsiz kaldıklarında, işsizlik ödeneğinden hem zor şartlarla hem de sınırlı sürelerle yararlanabilmektedir.
Büyük bir bölümünü dar gelirlilerin oluşturduğu çalışanların, aldıkları ücretlerin tamamı zaten tüketime ve borca gitmektedir. Devlet, artık bu kesimin elinde avucundaki sınırlı gelirlerini bir kaynak olarak görmekten bir an önce vazgeçmelidir. Kıdem tazminatı, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi bu kesimin refahını etkileyen sistemlerin dar gelirlilerin lehine işleyecek, gerçekten hakkı olanlara hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir” şeklinde ifadede bulundu. (Haber Merkezi)
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