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“Çalışan çocuklar ruhen ve bedenen kötü etkileniyor”

Çorum Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘’12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’’ nedeniyle yapılan açıklamada, Türkiye’nin bugün dünyada en yaygın kabul gören insan hakları belgelerinden birisi olan ‘’Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi’’ 1995 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütünün temel sözleşmeleri olarak kabul edilen ‘’İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı Sözleşmeyi’’ 1998 yılında ve ‘’En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 sayılı Sözleşmeyi’’ 2001 yılında onayladığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 2002 yılında ‘‘12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” ilan edildiği ifade edildi.

“Çalışan çocuklar ruhen ve bedenen kötü etkileniyor”

Çorum Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘’12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü’’ nedeniyle yapılan açıklamada, Türkiye’nin bugün dünyada en yaygın kabul gören insan hakları belgelerinden birisi olan ‘’Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi’’ 1995 yılında, Uluslararası Çalışma Örgütünün temel sözleşmeleri olarak kabul edilen ‘’İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 sayılı Sözleşmeyi’’ 1998 yılında ve ‘’En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 182 sayılı Sözleşmeyi’’ 2001 yılında onayladığı belirtilerek, Birleşmiş Milletler tarafından dünyada gittikçe artan çocuk işçiliğine karşı farkındalık yaratmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 2002 yılında ‘‘12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü” ilan edildiği ifade edildi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 23:09
“Çalışan çocuklar ruhen ve bedenen kötü etkileniyor”

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1. maddesi, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar herkesin çocuk sayılacağı hükmünü getirdiğinin kaydedildiği açıklamada şöyle denildi: “Çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği, uluslararası ve ulusal çapta hala en önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuklar çoğu zaman okula devam edememekte veya zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmakta ve dolayısıyla, ileriki çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan yoksun kalmaktadır. Bu durum sadece çocuğun yetişkinlik yaşamını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, ülkenin üretkenlik düzeyini de düşürmektedir. Çocukların özellikle zor koşullar altında uzun süreli çalıştırılması ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekte, uzun vadede bu çocukların üretken bireyler yerine yardıma ve desteğe muhtaç kişilere dönüşmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bugün ucuz işgücü olarak görülen çocuk emeği, uzun vadede ülke için çok pahalı bir emek haline dönüşmektedir.

İlimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Ekonomik Destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çeşitli yardımlar (ekonomik, eğitim yardımı, aşevi tarafından yemek yardımı vb.), Çorum Belediye Başkanlığı tarafından gıda bankası aracılığıyla gıda yardımı, Kızılay ve benzeri sivil toplum kuruluşları tarafından değişik ayni ve nakdi yardımlar ile vatandaşlar tarafından da zekât, fitre, ayni ve nakdi şeklinde yardımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla mağdur vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Buna rağmen vatandaşın dini ve manevi duygularını istismar ederek hala cadde, sokak ve cami önlerinde dilendirilen çocuklara rastlanabilmektedir, çocukların bu şekilde dilendirilmeleri ve sokakta çalıştırılmaları onları istismara açık hale getirmektedir. Vatandaşlarımızın yasal olmayan bir şekilde çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklarla karşılaştıklarında Polis;155, Zabıta;153 numaralarından ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceği bu konuda yapılan ihbarlara ilgili kurumlar gerekli müdahaleyi yapmaktadırlar.” (Haber Merkezi)

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