Cakıcı: “Bir gün değil her gün Öğretmenler Günü”

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (KARAPAFED) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çakıcı günün anlam ve önemini vurgulayan açıklamalarda bulundu.

Rasim Çakıcı, milletin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayan öğretmenlerin her gün önemli olduğunu vurgularken, “Öğretmen bir mihenk taşıdır, her gün değerlidir. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızı, hayata hazırlayan kişidir öğretmenler. Evde söz geçirmediğimiz çocuklarımızın, her derdine yetişen onların derdi ile dertlenen kişidir öğretmen. Öyle bir günde anlatılmaz. Evlatlarımıza vatan, millet aşkını aşılayan, müreffeh bir ülke olmamız için çaba sarf eden öğretmenlerimizin, çalışma şartları ne kadar iyi ve kaliteli olursa o kadar iyi eğitim verirler” dedi.

TAŞPAKON’UN, öğretmenlerle sık sık bir araya gelerek eğitimlerde bulunulduğunu ifade eden Rasim Çakıcı, “7 federasyon, 63 il derneği ile 2013 yılından itibaren, Bakanlık protokolü ile eğitim camiasında, öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelerek ders yapma fırsatı buluyoruz. Eğitim sistemi içinde ki aksaklıkları, birebir gözleme fırsatı buluyoruz. Öğretmenlerimizin, hangi zorlukları göğüslediklerine canlı şahitlik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rasim Çakıcı, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)