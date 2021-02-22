Çağrı Uzun’un acı günü

Mevlüde Uzun, Deniz Bakar, Fazlı Bakar ve Özgül Benli’nin annesi, Çorum’un tanınan esnaflarından Davut Şahin, Mustafa Şahin ve Hakkı Şahin’in kardeşi, Leblebi TV Haber Müdürü Çağrı Uzun ve kardeşi Tuğçe Uzun’un anneannesi Ümmühan Bakar, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi hafta sonu Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.(Haber Merkezi)

