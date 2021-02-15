Çağlar: “Türk vatanını ve Türk milletini bölemeyeceksiniz”

Terör örgütü PKK'nın sözde üs bölgesi Gara'ya 10 Şubat'ta başlatılan Pençe-Kartal-2 harekâtının sona erdiğini ve harekâtta 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çağlar, “Bir mağarada tutulan 6 yıl önce kaçırılan 13 asker, polis ve sivil vatandaşımız ise hain, eli kanlı terör örgütü PKK tarafından katledildi. Bu elim hadise bizleri derinden sarsmış ve yaralamıştır. Acımız büyüktür. Şehit düşen evlatlarımıza cenab-ı Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz” dedi.

40 yılı aşkın süredir küresel güçlerin Türkiye’ye karşı vesayet savaşını yürüten etnik-bölücü terör örgütü PKK ile kesintisiz ve amansız bir mücadele yürütüldüğünü kaydeden Çağlar, açıklamasında şunları dile getirdi:

“PKK terör örgütü, Türkiye’yi içerde ve dışarda zaafa uğratmak, etkisiz bırakmak ve kaosa sürüklemek için hain planlarını, alçak saldırılarını dünya kamuoyu önünde gerçekleştiriyor. Buradan bir kez daha bütün dünyaya sesleniyoruz: Türk vatanını ve Türk milletini bölemeyeceksiniz! Hain emelleriniz bu coğrafyada hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.

Mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde yaşananların son olmasını diliyoruz. Bu toprakları vatan kılmak için çok bedeller ödedik. “Dağlar kadar kemikle et, seller kadar kanımız” gitti. Nice koç yiğitler toprağa düştü. Sivil-asker, öğretmen-köylü demeden yıllardır kan döken bu alçak terör örgütünün kökünün bu topraklardan kazınacağı günler yakındır. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, yeise düşmeyelim.” (Haber Merkezi)