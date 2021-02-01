Caddelere ücretli otopark uygulaması yargıya taşınıyor

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Gazi ve İnönü caddelerinde “paralı otopark” uygulaması için geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ihaleyi eleştirdi.

Şartnamede dikkat çeken detayları paylaşan Yılmaz, “Adrese teslim bir ihale midir?” diye sordu.

Yılmaz, şunları söyledi:

“Gazi ve İnönü caddelerinin otoparkının kiraya verilmesi ihale edildi. Kamuoyunda da genişçe tartışıldı. Ama belediyemizden bir açıklama gelmedi. Orada 500 araç kapasiteli, en az 3 yıl süreyle otopark işletmeciliği yapmak şartı var. Baktığımız zaman 500 araç kapasiteli, 3 yıl süreyle işletmecilik yapmış Çorumlu bir yurttaşın olmadığını gördük. Buradaki amaç neydi? Adrese teslim bir ihale midir?”

Ücretli otopark konusunda Danıştay’ın emsal kararları bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, “Ortada o kadar çok Danıştay kararı var ki caddelerin amacının dışında kullanıma kapatılmasıyla ilgili. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Muğla’dan açılan bir davada Danıştay, ‘Yollar amacının dışında kullanılamaz’ kararı vermiştir. Caddelerden alınan otopark ücretlerini emsal karar niteliğinde iptal etmiştir. Dün yönettiğiniz şehirde yaptığınız imar planlarını şehrin trafik yoğunluğunu öngörmeyerek bu hale mahkum edenler, bugün ‘caddelere park etmezseniz trafik sorunu çözülür’ anlayışına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, CHP grubunun konuyu yargıya taşıyacağını belirterek, “Biz CHP grubu olarak konu hakkında da dava açacağımızı bugünden kamuoyuna bildiriyoruz. Bu ihalenin iptaliyle alakalı mutlaka bir dava süreci işleteceğiz. Şehir trafiğini çözmenin mutlaka akılcı ve bilimsel yöntemleri vardır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)