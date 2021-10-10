Cadde ortasında silahlı kavga: 1 yaralı
Çorum’da iki kişi arasında çıkan tartışmada 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.
Güncel 10.10.2021, 01:27 10.10.2021, 18:55
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Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, araçla gitmekte olan Tevfik Ş., Y.Ş., M.N.A. ve T.K., daha önceden tanıdıkları Murat B. ile karşılaştı. Caddede yürüyen Murat B. ile araçtaki şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine araçtan inen Tevfik Ş., Murat B.’ye tokat attı. Üzerinde bulunan tabancayı çıkaran Murat B., Tevfik Ş.’ye ateş etti. Tabandan çıkan kurşunun beline isabet etmesi üzerine yaralanan Tevfik Ş., sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Kaynak: (İHA)
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