Cadde Optik 'ten Memur-Sen üyelerine yüzde 30 indirim

Eda Nur Çakal ve Esra Çakal kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Cadde Optik ile Memur-Sen arasında indirim anlaşması imzalandı.

Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, Esra-Eda Nur Çakal kardeşlerle yaptıkları anlaşma gereğince, Memur-Sen üyelerine gözlük alımlarında yüzde 30 indirim uygulanacağını bildirdi.

Eda Nur Çakal ise, “Yeni açılan bir işletme olarak memurlarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.

(Haber Merkezi)

