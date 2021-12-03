Cadde Optik 'ten Memur-Sen üyelerine yüzde 30 indirim
Güncel 03.12.2021, 18:54
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Eda Nur Çakal ve Esra Çakal kardeşlerin işletmeciliğini yaptığı Cadde Optik ile Memur-Sen arasında indirim anlaşması imzalandı.
Memur-Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, Esra-Eda Nur Çakal kardeşlerle yaptıkları anlaşma gereğince, Memur-Sen üyelerine gözlük alımlarında yüzde 30 indirim uygulanacağını bildirdi.
Eda Nur Çakal ise, “Yeni açılan bir işletme olarak memurlarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu göstermek istedik” dedi.
(Haber Merkezi)
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