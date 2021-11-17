Cadde Optik hizmete girdi

Bay, bayan ve çocuk gözlüklerinin yanı sıra güneş gözlükleri ve lens çeşitleri ile gözlük aksesuarlarını Çorum halkıyla buluşturan Cadde Optik’in açılış törenine AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile çok sayıda davetli katıldı. Davetliler, Çakal ailesi ile sohbet ederek işyerinin hayırlı-uğurlu olmasını diledi.



Öte yandan sektörde 8 yıllık bir deneyimleri bulunan Eda Nur Çakal ve Esra Çakal kardeşlerin gözlük tamiratı hizmetini de sunacağı Cadde Optik’in açılışına katılamayan Vali Mustafa Çiftçi de genç kadın girişimcilere kutlama ziyaretinde bulundu. Vali Çiftçi, Eda Nur ve Esra Çakal kardeşlere başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

