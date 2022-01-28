Buz sarkıtlarına dikkat
Çorum Belediyesi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çatılarda oluşan buz sarkıtlarına karşı vatandaşları uyardı. İtfaiye ekipleri, gelen ihbarları değerlendirerek buz sarkıtlarını çatılardan tek tek temizliyor.
Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada güneşin açmasıyla birlikte sarkıtların çatılardan düşebileceği ve kazaların meydana gelebileceği belirtilerek buz sarkıtlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Muhtemel kazalara karşı dev buz sarkıtlarının itfaiye ekipleri tarafından toplanıldığının belirtildiği açıklamada, “Belediyemiz İtfaiye ekipleri vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Hattına yapılan talepler doğrultusunda, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını düşürüyor. Merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla buz sarkıtlarının düşürülmesi esnasında kimsenin zarar görmemesi için çalışma alanı yaya trafiğine kapatılarak güvenlik önlemleri alınarak sarkıtlar düşürülüyor” denildi.
Belediye’den yapılan açıklamada çatılarda oluşan buz sarkıtlarına karşı vatandaşların dikkatli olması ve sarkıt oluşan çatı altlarında durulmaması istendi. (Haber Merkezi)
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