Büyükdivan Köyü yine bayraklarla donatıldı

Korona virüs salgını nedeniyle bu sene de geniş katılımlı bir şekilde kutlanamayan 23 Nisan, yine de yurdun birçok köşesinde farklı etkinliklerle özüne yakışır bir şekilde kutlandı.

Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nde Muhtar Servet Aksoy öncülüğünde köyün tamamı Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk resimleriyle ile donatılırken, köy içerisinde de çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

(Haber Merkez)