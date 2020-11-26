Büyükbaş yetiştiricilerine 11 milyon TL destek

Bu ikinci altı aylık dönemde Çorum’da bireysel veya yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmak üzere toplam 10075 yetiştirici işletmesinin toplam 24.586 adet buzağısı için 11 Milyon TL destek ödeneceğini hatırlatan Ceylan, 2020 Yılında Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yayınlandığını belirterek , üreticilerimize verilen desteklemelerle sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunulduğunu ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla her zaman devlet olarak yetiştiricilerimizin yanında olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde, yetiştiricileri korumak amacıyla, yıl içerisinde buzağısı olan tüm büyükbaş hayvan yetiştiricilerine buzağı desteği verdiklerine işaret eden AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; 2020 yılında da doğan buzağılar için; tohumlama harici doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 350 TL , kombine/etçi ırk tohumlamadan doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 600 TL, soy kütüğüne kayıtlı işletmelere hayvan başına 175 TL fark desteği ve döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan buzağılarına 50 TL fark desteğinin ’’ destekleneceği şeklinde açıklamalarda bulunarak, desteklerin Çorum yetiştiricilerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.