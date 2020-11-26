Büyükbaş yetiştiricilerine 11 milyon lira destek

İkinci altı aylık dönemde Çorum’da bireysel veya yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmak üzere toplam 10 bin 75 yetiştirici işletmesinin toplam 24.586 adet buzağısı için 11 milyon TL destek ödeneceğini hatırlatan Ceylan, 2020 yılında tarımsal desteklemelere ilişkin kararın 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak yayınlandığını bildirdi. Ceylan, üreticilere verilen desteklemelerle sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunulduğunu ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla her zaman devlet olarak yetiştiricilerin yanında olduğunu söyledi.

Salgın sürecinde, yetiştiricileri korumak amacıyla, yıl içerisinde buzağısı olan tüm büyükbaş hayvan yetiştiricilerine buzağı desteği verdiklerine işaret eden Ceylan, 2020 yılında da tohumlama harici doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 350 TL, kombine/etçi ırk tohumlamadan doğan buzağılar için işletmelere buzağı başına 600 TL, soy kütüğüne kayıtlı işletmelere hayvan başına 175 TL fark desteği ve döl kontrolünden geçmiş boğaların ülkemizde üretilen spermalarından doğan buzağılarına 50 TL fark desteğinin ödeneceğini duyurdu. (Haber Merkezi)