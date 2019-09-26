Büyük panik yaşandı

Kısa sürede dükkanı saran alevler, bir anda her yeri kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. YEDAŞ ve ÇORUMGAZ ekipleri de binanın elektrik ve doğal gaz bağlantısını keserek, tedbir aldı.

Apartman sakinleri de iş yerinden yükselen dumandan etkilenmemesi için ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesiyle söndürülen yangında, yaralanma ve can kaybı olmazken iş yerinde maddi hasar oluştu.

İtfaiye ve polis, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)